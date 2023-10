„Wusste nicht, ob es einen Bombenanschlag gibt“

Amerikanerin wurde auf Campingplatz überrascht

Eine der Ersten, die niederösterreichischen Boden in Schwechat betrat, war die 18-jährige Kalifornierin Sigal. Seit eineinhalb Monaten sei sie in Tel Aviv gewesen, um als Freiwillige in einem Spital zu arbeiten. Am Freitag sei sie zum Campen mit Freunden in den Norden des Landes gefahren, erzählt die junge Amerikanerin. Als sie aufwachte, war niemand mehr da. „Beängstigend“ sei es gewesen, als sie bei entfernten Bekannten im Bombenkeller untergebracht oder auf den Straßen nach Tel Aviv Helikopter und Raketen hörte und von Sicherheitskräften und Soldaten aufgehalten wurde. Nun sei sie froh, zumindest in Europa zu sein. „Ich würde gern wieder zurückgehen, aber ich denke, dass sich die Lage lange nicht beruhigen wird“, so Sigal. Vor Ort habe sie all ihre Habseligkeiten zurücklassen müssen.