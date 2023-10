Am Samstag ab 12 Uhr heulen die Sirenen

Von 12 bis 12.45 Uhr heulen am Samstag die Sirenen in ganz Österreich. Die Bevölkerung wird gebeten, die Notrufnummern nicht zu blockieren. Appelliert wird an alle, auch zuhause einen Sicherheitscheck zu machen: Wann ist der Feuerlöscher zu überprüfen? Ist das Erste-Hilfe-Material komplett? Funktionieren die Rauchmelder? Gibt es genügend Notvorrat an Getränken, Lebensmitteln und Medikamenten? Falls der Strom ausfällt: Habe ich ein Batterieradio, eine Notbeleuchtung?