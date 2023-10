Ihre Ideen im Kampf gegen den Welthunger

Obwohl wir das Jahr 2023 schreiben, hungern weltweit immer noch über 700 Millionen Menschen oder sterben an den Folgen von Unterernährung. Dabei gäbe es genug Nahrung für alle, aber diese ist ungerecht verteilt. Naturkatastrophen oder Kriege verschärfen die Lage, besonders betroffen sind vor allem Länder in Afrika und Asien. Kinder leiden am meisten unter dieser Situation, die auch durch strukturelle Ungleichheiten hervorgerufen wird. Welche Aktionen müsste man Ihrer Ansicht nach setzen, um den Welthunger einzudämmen? Gibt es Hilfsorganisationen, die Sie dabei unterstützen? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren, wir freuen uns auf einen sachlichen und konstruktiven Austausch!