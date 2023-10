Zahl der Schweine und Rinder im Stall nimmt ab

Wie vielfältig der Beruf in der Klein- und Nutztierpraxis ist, führte Betreuungstierärztin Sabine Friedrich am Franz-von-Assisi-Tag mit dem Tiergesundheitsdienst Burgenland (TGD) der 1. und 2. Klasse der Volksschule in Zemendorf-Stöttera vor. Bei praktischen Übungen wie dem Melken, dem Abhorchen der Herztöne eines Hundes oder der Fellpflege für Esel und Pony lernten die Kinder die Grundbegriffe des richtigen Umganges mit Tieren kennen. Zum Abschluss zeigte eine Hundeführerin der Militärhundestaffel wichtige „Kommandos“ mit ihrem vierbeinigen Gefährten. Die Schüler waren begeistert.