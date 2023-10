Zlatan Ibrahimovic: Nur DIESE eine Sache bereut er

Über zwei Jahrzehnte lang hat er Fußball-Fans rund um die Welt mit Toren, Tricks sowie seiner eigentümlichen Art zu begeistern verstanden und erst vor wenigen Wochen ist er in den wohlverdienten Ruhestand getreten - doch für Aufreger oder Enthüllungen ist Zlatan Ibrahimović auch als Fußball-Pensionist noch immer gut! So überraschte der 41-Jährige nun in einem Interview mit dem Eingeständnis, dass er nur eine Sache in seiner langen Karriere wirklich bereue …