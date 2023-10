US-Superstar Biles beeindruckt bei WM-Comeback

Es war erwartet worden, dass sie ihn anschließend in Tokio auf internationaler Bühne zeigt und so die Anerkennung bekommt. Doch wegen ihrer Orientierungsstörung, Twisties genannt, hatte sie den Mannschafts-Mehrkampf abgebrochen und war anschließend nur noch am Schwebebalken angetreten. In Antwerpen ist die 19-fache Weltmeisterin mit insgesamt 58,865 Zählern wie erwartet die Topfavoritin auf den Mehrkampf-Titel, der am Freitag vergeben wird.