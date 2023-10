Pro Stunde 12 Aufgriffe an den Schlepperrouten

Freitag, 15 Uhr: Eng zusammengepfercht, hockten 42 Flüchtlinge in einem Klein-Lkw, der den Grenzübergang in Deutschkreutz passiert hat. Die beiden Schlepper sind mit dem Transporter am Kontrollposten vorbeigefahren, kurz darauf wurden sie gestoppt. Das Schleuser-Duo lief davon und konnte entkommen. In einem Bus wurden die völlig erschöpften Migranten, unter ihnen vier Familien, in eine Erstaufnahmestelle gebracht.