Die Roten Teufel sind vor dem Spitzenspiel gewarnt

Bregenz mit Auswärtspleite

Nicht nach Wunsch lief es für Lokalrivale Bregenz: Das Team von Trainer Marko Tanskovic musste sich bei den BT Füchsen in der Steiermark am Ende 29:31 geschlagen geben. Die Hausherren waren besser in die Partie gestartet, erzielten die ersten drei Tore, konnten den Vorsprung aber nicht halten, wodurch sich in offener Schlagabtausch entwickelte. Die Bregenzer übernahmen durch fünf Treffer in Folge zwischenzeitlich die Führung, kurz vor Ende der ersten Hälfte glichen die Füchse aber zum 15:15-Pausenstand aus.

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein wahrer Krimi. Beide Teams führen zeitweise knapp, konnten sich aber nie entscheiden absetzen. Erst in der Schlussphase erspielten sich die Steirer durch drei Treffer ni Serie einen entscheidenden Vorsprung und gingen am Ende als 31:29-Sieger vom Parkett.