Neuer Trainer für Demir, alter Bekannter übernimmt

Yusuf Demir bekommt beim FC Basel einen neuen Trainer. Der Klub des ÖFB-U21-Teamspielers trennte sich am Freitag nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur fünf Punkten in den ersten sieben Ligaspielen und dem Aus in der Conference-League-Qualifikation von Cheftrainer Timo Schultz.