Was Österreicher trotz Krisen noch glücklich macht

Urlaub in Österreich hoch im Kurs

Knapp die Hälfte der Österreicher plant einen Herbst- oder Winterurlaub. Neben Reisen in Europa (48 Prozent) hat es ein Urlaub im eigenen Land (39 Prozent) vielen besonders angetan. „Die starke Reiselust in Verbindung mit Urlaub im eigenen Land sind eine erfreuliche Perspektive für den heimischen Tourismus und lässt positiv in die Wintersaison blicken“, kommentiert Hofherr die Zahlen.