Der Weltstar zeigte sein großes Herz für Kinder

Lewis Hamilton ist das Idol von Eliud Kipchoge

Zum am Sonntag in Berlin gelaufenen Fabel-Weltrekord von Tigist Assefa, die als erste Frau unter 2:12 Stunden geblieben war, sagte er begeistert: „Das ist ein wundervolles Zeichen, auch Frauen können ihre Grenzen verschieben.“ Er selbst sieht für sich mit bald 39 Jahren weiter keine Limits: „Ich laufe und pushe mich, um den Menschen zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt. Es geht um den Glauben in das, was man tut, warum man den Sport betreibt.“ In diesem Zusammenhang verwies er auch auf Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Formel 1-Gigant Lewis Hamilton, der sogar Eliuds großes Idol ist.