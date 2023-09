Protestflut! „Magistratstankstelle muss bleiben!“

Massive Proteste gibt es in Klagenfurt gegen die Schließung der Magistratstankstelle in der Kirchengasse. Wie berichtet, wollen VP und SP den Betrieb einstellen. Viele Autofahrer wissen, dass diese Tankstelle gerade in diesen schwierigen Zeiten ein Preisbrecher ist. Schon die Schließling der Landesstankstellen trieb den Benzinpreis 2014 kräftig nach oben.