Italien-Legende übernimmt französischen Top-Klub

Schlechter Saisonstart

Marseille kämpft mit einem schlechten Saisonstart: Nur zwei Siege aus den ersten fünf Liga-Partien wurden erzielt, hinzu kam das Aus in der Champions-League-Quali gegen Panathinaikos. Die Anhänger des Ligue-1-Klubs gingen daraufhin auf die Barrikaden.In einem offiziellen Statement von Olympique Marseille hieß es: „Der gesamte Verein ist extrem enttäuscht, dass der Trainerstab, der seine Arbeit erst am 23. Juni in Marseille begonnen hatte, nun aufgrund außersportlicher Gründe gehen muss.“