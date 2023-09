Unrühmlicher Ausklang der Landesgartenschau

Die Bezirkshauptmannschaft hingegen reagierte vor knapp zwei Wochen prompt auf ein Ansuchen um Überprüfung. „Der Betrieb wurde noch am selben Tag unseres Ansuchens geschlossen, da weder Anmeldung noch Genehmigungen vorlagen“, erzählt Brandl. Doch nur vier Tage später gingen im Partyzelt die Lichter wieder an. Grund: Noch am Tag der Schließung suchte die Gastronomin bei der Gemeinde um eine Veranstaltungserlaubnis für das Finale der Gartenschau an.