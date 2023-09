Medikamente: Warum Sie besser keine weitergeben

Verschnupft oder Ärgeres: Gegen so gut wie alles gibt es Tabletten, Säfte, Salben und Co. Aber wissen Sie eigentlich, wie die Lage aussieht, wenn Sie die Restln vom letzten Krankenstand aus dem Medikamentenschrank beim nächsten Krankheitsfall in der Familie verbrauchen wollen? Und dass Sie rechtlich gar nicht alle Medikamente einfach so an Freunde und Bekannte weitergeben dürfen? Wir haben mit der Apothekerkammer die Details in solchen Fällen geklärt.