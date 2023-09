Der „EU-Bio-Oscar“ geht an Wien

Für Wiener Gusto erhielt Wien am Montag in Brüssel den EU Organic Award: „Wir alle wissen, dass Wien praktisch jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt gewählt wird. Nun ist sie auch noch die ,beste Bio-Stadt‘“, sagte Oliver Röpke, Präsident des EU-Wirtschafts- und Sozialausschusses bei der Überreichung des Preises an Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), der betonte: „In Wien geht es dabei auch um soziale Gerechtigkeit: Jeder hat das Recht auf gutes, gesundes und biologisches Essen zu fairen Preisen.“