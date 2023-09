Lustige Käsehüte, starke Anführer und wilde Fans

Europas Team braucht neue „Chefs“

Gespannt ist er, wer die neuen Anführer in Europas Team sein werden: „Bei uns im GC Whistling Straits waren in der Kabine Sergio Garcia, Lee Westwood und Ian Poulter sehr wichtig. Sie sind jetzt aber nicht mehr dabei. Sehr neugierig ist er auch auf die Ideen der Teams, um die beim Ryder Cup immer besonders wilden Fans, zu denen auch Basketball-Ikone Michael Jordan gehört, zu begeistern: “Wir haben 2021 in Wisconsin in Anlehnung an das NFL-Team der Green Bay Packers einmal grün-gelbe Outfits gehabt und die für die Packers-Fans typischen Käsehüte getragen, um bei den US-Fans zu punkten.“ Die Ausrüstung, zu denen auch besondere Schuhe im Europa-Design gehörten, hat er noch daheim: „Sie sind eine schöne Erinnerung an eine großartige Woche mit toller Kameradschaft und genialen Erlebnissen."