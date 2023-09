Großer Preis von Indien - ab 12 Uhr LIVE

Auf dem Buddh International Circuit in Greater Noida, wo zwischen 2011 und 2013 auch die Formel 1 gastiert hatte, wurde aufgrund der heißen und feuchten Bedingungen auf 21 statt 24 Runden verkürzt. Auch im Sprint wurden elf statt zwölf Runden gefahren. „So eine Hitze habe ich noch nie erlebt. Hier fühlt es sich so an, als würdest du auf manchen Streckenteilen brennen“, hatte WM-Leader Francesco „Pecco“ Bagnaia nach den Trainings am Freitag gesagt. Ducati-Pilot Marco Bezzecchi startet von der Pole aus.