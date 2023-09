Skisprung-Knalleffekt! Iraschko-Stolz hört auf

Weltmeisterin, Weltcupsiegerin - du hast fast alles gewonnen. Für viele bist du aber vor allem eine Pionierin im Damen-Skispringen...

Ich denke, dass ich in den vergangenen 20 Jahren den Sport mitgestaltet habe. Ich habe mitgeholfen, dass das Damen-Springen jetzt ist, wo es ist. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber es gibt noch Dinge, die verbessert gehören. Da werde ich definitiv weiter kämpfen. Gerade in Österreich für die Mädels im Nachwuchs. Wir haben extrem gute Leute in der Spitze. Aber es wäre cool, wenn wir bei den jungen Mädels breiter aufgestellt wären.