Top-Spiele sorgten für Top-TV-Quoten

Beim sensationellen 2:0-Sieg von Serienmeister Salzburg gegen Benfica Lissabon waren am Mittwoch 443.000 Fußballfans live dabei, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entspricht. LASK gegen Liverpool fesselte am Donnerstag bei ServusTV 349.000 vor den Bildschirmen.