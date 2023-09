Feine Poesie bis zum Kontrollverlust

Hallo, ist immer ein guter Anfang! So auch beim Konzert mit gleichnamigem Song von Anna Mabo in St. Pölten. Am 27. Geburtstag der Sängerin waren reichlich „Gratulanten“ in die Bühne im Hof gekommen, um zu feiern. Und es wurde einiges geboten: Jung, frech, aber vor allem tiefgründig präsentierte die Wienerin strotzend vor Energie und Lebensfreude ihre „Geschichten“. Und diese können sich wahrlich hören lassen. Denn auf ihrem neuen Album „Danke, gut“ gewährt die Theaterregisseurin und Musikerin tiefe Einblicke in ihr Seelenleben.