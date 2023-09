Lustig sind an diesen Pflanzen nur die Namen

Sie heißen Amerikanischer Stinktierkohl, Bastard-Staudenknöterich oder Schmalblättrige Wasserpest und fallen in die Gruppe der Neophyten, also jener Pflanzen, die hierzulande eigentlich nicht heimisch sind. „Wenn das Wirken des Menschen maßgebend dafür ist, dass eine Pflanze in einem Gebiet neu auftaucht, nennt man sie gebietsfremd“, klärt Konrad Pagitz vom Institut für Botanik an der Uni Innsbruck auf.