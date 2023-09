Die Juden starben, doch Papst Pius XII. schwieg

Er verlor kein einziges Wort über den Holocaust: Die Rolle von Papst Pius XII. in der Zeit des Nationalsozialismus wird bis heute kontrovers diskutiert. Jetzt tauchte in den Vatikan-Archiven ein Brief aus dem Jahr 1942 auf, der beweist: Der Pontifex wusste früher als bisher angenommen von der Massenvernichtung der Juden - und schwieg!