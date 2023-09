Blink-182: Zwischen Pubertät und Altersproblemen

Selten waren die Gegensätze an einem Ort innerhalb so kurzer Zeit derart groß, wie dieser Tage in der Wiener Stadthalle. Noch am Dienstag paralysierte die isländische Avantgarde-Elfe Björk mit einer multimedialen Psychedelic-Tour in die verwinkelten Untiefen zuckerlbunter LSD-Fantasien, während tags darauf eine schnörkellose Pop-Punk-Nostalgieparty für kollektive Befreiung aus dem ächzenden Alltag sorgte. Das immer noch fidele Trio Blink-182 mit Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker, das steilgerade auf den 50er zugeht oder gar schon drüber ist, hat sich unlängst nach einem knappen Jahrzehnt der internen Fehden wieder zusammengefunden und zelebriert diesen Triumphzug gerade mit einer rundum ausverkauften Europa-Tour. Auch in der Wiener Stadthalle quetschten sich 14.500 vornehmlich in ihren späten 30ern und 40ern stehende Fan-Leiber dicht aneinander, um sich noch einmal in eine Zeit zurückzubeamen, als alles so schwerelos wirkte wie Nenas 99 Luftballons.