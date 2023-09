Jana (19) starb bei Busunfall, auch Band geschockt

„Dass unsere Herzen gebrochen sind, ist klar. Wir sind alle völlig fertig.“ – Der Sänger einer der bekanntesten oö. Bands trauert mit einem seiner Bandkollegen, für den die Welt zusammengebrochen ist. Dessen zweitjüngste Tochter Jana (19) aus Weibern war – wie berichtet – am Montag bei einem Busunfall in Kärnten getötet worden. Die junge Frau hatte sich mit ihrem Freund am Weg nach Italien befunden, um dort ihre Eltern zu treffen, die in Venedig waren.