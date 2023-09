Wohnmobil kracht in Bushaltestelle: Frau verletzt

Schnittverletzungen am ganzen Körper

Der Wohnanhänger krachte in weiterer Folge gegen ein das Wartehaus einer Bushaltestelle. „Durch die Kollision zersprang eine Glasscheibe an der Bushaltestelle. Durch die herumfliegenden Glasscherben erlitt eine dort wartende 53-Jährige am gesamten Körper Schnittverletzungen.“