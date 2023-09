Lenzing-Hoffnung erfüllt sich vorerst noch nicht

Im Vorjahr hatte sich die Lenzing AG von 400 Mitarbeitern weltweit getrennt, auch sonst wurde an der Kostenschraube gedreht so gut es nur ging, um sich die Krise in der Textilindustrie zu stemmen. Und die Herausforderungen werden für den Fasererzeuger nicht kleiner, verrät Vorstandschef Stephan Sielaff.