52.000 Wiener Wohnungen für „niemanden“ da

Absichtlicher oder unfreiwilliger Leerstand?

Dass an einer Adresse niemand gemeldet ist, kann viele Gründe haben, zeigt der zweite Blick: Der Wohnraum kann unfreiwillig leer stehen, etwa nach einem Todesfall, zwischen zwei Vermietungen oder in strukturschwachen Gegenden durch Mangel an Nachfrage. In einigen Fällen, man denke etwa an Kleingartenvereine, verhindern auch Regeln die Meldung als Wohnraum.