Warum Luxus-Wohnungen in der Krise boomen

Markt driftet immer mehr in Richtung Luxus ab

In Wien geht unter einer Million Kaufpreis inzwischen gar nichts mehr, im Schnitt kostet eine Wohnung im Top-Segment nun exakt 6.942.444 Euro. Verantwortlich für den ständig wachsenden Luxus-Markt sind aus der Sicht von Michael Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter der 3SI Immogroup, aber genau jene, die dort keine Rolle spielen: Der Mittelstand könne auch bescheidene Immobilien kaum mehr finanzieren, der Markt drehe sich daher immer mehr in Richtung Luxus - ohne Grenzen nach oben.