Italien verdreifacht Strafen für Handy am Steuer

Nach einer Zunahme tödlicher Verkehrsunfälle auf den italienischen Straßen in den vergangenen Wochen hat der Ministerrat in Rom einige Änderungen zur neuen Straßenverkehrsordnung gebilligt, die bereits im Juni verabschiedet worden waren. Damit werden die Strafen für Autofahrer, die am Steuer telefonieren oder chatten, verdreifacht.