Familie im Auto: Schlepper raste über die Grenze

Über 1000 Flüchtlinge seit letzter Woche

Vermehrt flüchten derzeit türkische Familien aus ihrer Heimat in den Westen. Das spiegeln die aktuellen Aufgriffe wider. Insgesamt sind in der vergangenen Woche 1041 Migranten im Burgenland gemeldet worden. Damit stieg ihre Zahl heuer schon auf 21.153 an.