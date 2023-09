Sozialer Zusammenhalt hilft bei multiplen Krisen

Wie unterschiedlich mit solchen Polykrisen umgegangen wurde, zeigten sie etwa anhand des Osmanischen Reiches, das vor allem Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts besonders stark von Dürren in Folge der „Kleinen Eiszeit“ getroffen wurde. Dass das riesige Reich damals nicht im völligen Chaos versank, führten die Forscherinnen und Forscher vor allem darauf zurück, dass der soziale Zusammenhalt trotz der schwierigen Lage und Unruhen aufrechterhalten werden konnte. So funktionierten zum Beispiel das Bewässerungssystem in der Landwirtschaft, die Trinkwasserversorgung und die Ressourcenverteilung.