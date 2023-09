Vater von Pistorius-Opfer Reeva Steenkamp tot

Barry Steenkamp sei am Donnerstagabend im Alter von 80 Jahren im Schlaf gestorben, teilte die Reeva-Steenkamp-Stiftung am Freitag mit. Pistorius hatte seine Freundin, Model und Jus-Studentin Reeva Steenkamp, in der Nacht des Valentinstags 2013 in seiner Villa in der Hauptstadt Pretoria getötet. Die damals 29-Jährige war viermal durch die geschlossene Tür einer kleinen Toilette erschossen worden.