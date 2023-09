Kleidungsvorschriften auch an Österreichs Schulen?

Dass China, was Regeln anbelangt, etwas strenger sein dürfte, ist allseits bekannt und „falsche Kleidung“ steht dort ab jetzt auch unter Strafe. In manchen Bereichen wie Schulen kann vorgegebene Kleidung durchaus etwas Positives haben und viele Elite- und Privatschulen geben Schuluniformen aus. So wird es dann schwer für Mobber andere Kinder aufgrund deren Kleidung zu drangsalieren. Andererseits bleibt dabei die Möglichkeit, seiner Individualität Ausdruck zu verleihen auf der Strecke. Was meinen Sie? Sollte es an öffentlichen Schulen strengere Kleidungsvorschriften geben oder halten Sie das für nicht notwendig? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!