China stellt „falsche Kleidung“ unter Strafe

Verfassungsexperte ortet „endlosen Schaden“

Da der Gesetzestext vage formuliert ist, wird befürchtet, dass sich die Willkür der Behörden verschärfen könnte. „Wenn (der Ständige Ausschuss) diesen Artikel gemäß dem aktuellen Entwurf verabschiedet, wird dies unweigerlich dazu führen, dass Strafverfolgungsbehörden und Justiz Menschen auf der Grundlage des Willens ihrer Führer verhaften und verurteilen, was endlosen Schaden anrichten wird“, warnte der Professor für Verfassungswissenschaften Tong Zhiwei von der East China University of Political Science and Law in Shanghai im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo.