Wie das? Messi spricht plötzlich fließend Englisch

Regel gebrochen

By the way (wenn‘s schon um Englisch geht): Sein mäßig ausgeprägtes Faible für Interviews brachte ihm gleich am Beginn seiner Amtszeit bei Inter Miami Ärger ein: Messi brach nach seinem ersten Spiel mit einer gut tradierten Regel, indem er nach Abpfiff keine Interviews gab. Das schmeckte den amerikanischen Journalisten nicht. Vielleicht befragen sie künftig ja die KI, wenn sie ein Messi-Statement brauchen ...