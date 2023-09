NFL-Star Aaron Rodgers deutet Comeback-Willen an

Drei Tage nach seinem Achillessehnen-Riss im ersten Spiel für sein neues Team New York Jets schrieb der 39-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram: „Ich bin am Boden zerstört und mache gerade alle Emotionen durch.“ Doch aufgeben will er nicht: „Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Morgengrauen. Und ich werde erneut wieder aufstehen.“