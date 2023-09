Mildes Urteil nach Missbrauch mit schweren Folgen

Frauen am öffentlichen WC in Weyregg am Attersee heimlich gefilmt, eine Frau zu Hause missbraucht und gefilmt. Dafür war ein 62-jähriger Ex-Gemeinderat aus dem Traunviertel am Landesgericht Steyr zu 30 Monaten, zehn „scharf“, verurteilt worden. Die Strafe hat er abgesessen, kam früher „raus“, musste den Führerschein noch für drei Monate abgeben, bekommt ihn kommenden Montag zurück. Doch bei diesem Prozess war ein Faktum noch offen geblieben. Ein zweites Opfer, das unabhängig vom anderen im Vollrausch sexuell missbraucht worden war - der Angeklagte hatte die Volltrunkene nach einer Party mit nach Hause genommen und ihre Lage ausgenutzt. Aber es war unklar, ob eine schwere Körperverletzung entstanden war.