Vefahren gegen „Saubartl“ ohne einen Funken Reue

Auf der Anklagebank im Schwurgerichtssaal in Steyr sitzt nicht gerade ein Frauenheld. Was ihm vorgeworfen wird, ist abscheulich: Der 61-jährige alleinstehende Ex-Ersatzgemeinderat soll zahlreiche Opfer auf einer öffentlichen Toilette in Weyregg am Attersee (OÖ) mit einer versteckten Kamera gefilmt haben. Der gelernte Elektriker gab an, durch eine Fernsehdoku über Spionagekameras auf die Idee gekommen zu sein. Kurzerhand hatte er sich im Internet Kameras bestellt, um „den Kick des Verbotenen zu spüren“.