Doping! Tennis-Star Halep für vier Jahre gesperrt

Halep kündigte bereits eine Berufung gegen die Sperre an. „Ich trainiere weiter und werde alles in meiner Kraft Stehende machen, um meinen Namen von diesen falschen Beschuldigungen reinzuwaschen und auf den Court zurückzukehren“, sagte Halep in einer ersten Reaktion. Bleibt das Urteil aufrecht, müsste die 31-Jährige abzüglich der verbüßten Zeit bis 6. Oktober 2026 gesperrt bleiben.