Wo orten Sie Platzmangel auf Wiens Straßen?

In den Großstädten wird es auf den Straßen immer enger, Wien ist da keine Ausnahme. Straßenbahnschienen, die dicht neben viel befahrenen Wegen verlaufen, Parkbuchten, bei denen das Ein- und Ausparken aus Platzmangel zur Herausforderung wird - wem kommt das nicht bekannt vor? Dass diese Situation sicherheitstechnisch bedenklich ist, liegt auf der Hand. Der eigentlich geforderte Mindesabstand, beispielsweise zwischen Autos und Fahrrädern, kann oft nicht eingehalten werden. Das kann auch für Blaulichtorganisationen problematisch werden. Wie sind Ihre Erfahrungen im Straßenverkehr in Wien? Kennen Sie besonders enge Straßen in Ihrer Umgebung? Was könnte getan werden, um dem Platzmangel entgegenzuwirken? Teilen Sie Ihre Ansichten in den Kommentaren oder schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Verbesserungsvorschlägen an forum@krone.at!