„Ich möchte nicht werden, was ich davor nicht war“

Weirather, die für den SRF Ski-Weltcup-Rennen analysiert, plane, bis zum Rennwochenende in Kranjska Gora (6. und 7. Jänner) weiterhin vor dem Mikro zu stehen, ehe sie sich auf die Geburt vorbereiten will. In der Saison darauf habe sie vor, wieder voll mit dabei sein. „Ich möchte eine unkomplizierte Mama sein. Aber das nehmen sich wahrscheinlich alle vor“, zitiert der „Blick“ die zweifache Super-G-Kristall-Siegerin. Ihr sei es wichtig, auch als Mutter sie selbst zu bleiben und sich nicht zu verändern.