Ronaldo-Show? Portugal gegen Luxemburg LIVE

54 Mal spielte Holtz als Aktiver, dreimal ging er dabei mit „Lëtzebuerg“ als Sieger vom Platz. Alleine in der EM-Quali hat die aktuelle Auswahl um Austria Wiens Defensivspieler Marvin Martins so viele Erfolge gefeiert, sie kamen in Serie gegen Liechtenstein, Bosnien und am Freitag Island. Zumindest letztere sind beides keine Fußballzwerge. In der Slowakei holte das Team aus dem Großherzogtum zum Auftakt immerhin ein 0:0, mit 10 Zählern liegt die Nummer 89 der Weltrangliste punktegleich hinter den Slowaken auf Rang zwei.