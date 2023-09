Hansi Flick gefeuert! Jetzt spricht Rudi Völler

„Kommen so nicht weiter“

Völler sei durchaus davon überzeugt, dass Flick in den vergangenen Monaten alles gegeben habe, um nach dem Aus bei der WM in Katar die Wende zum Positiven zu schaffen. Jedoch müsse der Deutsche Fußball-Bund feststellen, dass es ihm nun einmal nicht gelungen ist. „Die Niederlage gegen Japan hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen“, so der 63-Jährige weiter.