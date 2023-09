Fracht hebt mit Altspeiseöl im Flugzeugtank ab

Fracht aus Oberösterreich, Steiermark und Salzburg fliegt ab Linz

650 Mitarbeiter beschäftigt der Logistikdienstleister in Österreich, rund 150 davon sind am Flughafen Hörsching beschäftigt. Von Montag bis Freitag hebt hier je ein Fracht-Flieger Richtung Leipzig und Brüssel ab. Bis zu 49 Tonnen aus Oberösterreich, Steiermark und Salzburg werden an einem Tag von DHL zu internationale Logistikstandorten geflogen, von wo sie dann in die Welt verteilt werden.