Hüttenwirt muss seine Wandergäste wegschicken

Auf die verdiente Pause in einer Hütte freuen sich Wanderer nach einer anstrengenden Tour immer. So erging es auch einer Wandergruppe aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Die Lust auf den saftigen Kaiserschmarren und den Kaffee auf der Wangenitzseehütte in der Schobergruppe bei Mörtschach war groß. Doch dann die enttäuschende Nachricht: „Wir können derzeit nicht servieren, wir haben kein Wasser und kaum Strom“, muss Wirt Franz Asslaber seine Gäste vertrösten.