Nationalteam gastiert in Linz im Land der Torhüter

Auf der Gugl hatte er einst Pepi Schicklgruber als Ballbub die Wuchteln zugeworfen. Im März des heurigen Jahres startete Heinz Lindner nun daheim in Linz als Nr. 1 mit Österreichs Nationalteam mit einem 4:1 über Aserbaidschan und 2:1 über Estland in die EM-Quali. Nach der Hodenkrebs-Erkrankung des 36-fachem Teamspielers, der sich derzeit bei Sion zurückkämpft, ist vorm morgigen Länderspiel gegen Moldau in Linz und dem EM-Quali-Hit in Schweden am Dienstag Alex Schlager die Nr. 1, der bis Sommer auf der Gugl das LASK-Tor hütete: Passt alles nur zu gut zur Geschichte von Österreichs Nationalteam, das über die Jahre von zahlreichen Torhütern geprägt wurde, die aus Oberösterreich stammen oder von OÖ-Klubs einberufen wurden.