Silberberger nach 2:4: „Wir sind keine Mannschaft“

Thomas Silberberger (Tirol-Trainer):

„Wir hatten einen anderen Plan, wollten anders Fußball spielen, dann schenken wir ihnen zwei Tore, dann wird es schwer. Du kommst eh retour, und das dritte Tor war wieder ein katastrophales Defensivverhalten, so ehrlich muss man sein. Dann greifen die Mechanismen, jeder spielt ein bisschen verstecken, die Spieler trauen sich nicht mehr. Wir haben in 90 Minuten kaum ein defensives Eins-gegen-eins gewonnen. Wir sind keine Mannschaft, wir sind ein Haufen von elf Individualisten. Ich halte diesen Haufen für sehr begabt, unsere Aufgabe ist es, eine Mannschaft daraus zu machen. Das ist mir in den vergangenen Jahren schon gelungen und wird mir wieder gelingen.“