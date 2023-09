Drama auf Zugspitze: Hüttenwirt kontert Vorwürfen

Nach der Rettung einer Deutschen, die am Dienstag auf der Stopselzieherroute zur Zugspitze feststeckte, tauchten schwere Vorwürfe gegen Guido Schweigl auf. Die Frau gab dem Vernehmen nach an, dass sie sich bei Schweigl, dem Wirt der Wiener-Neustädter-Hütte, über die aktuellen Verhältnisse erkundigt habe. Dieser habe die Tour als machbar bezeichnet. Wenig später kam die 42-Jährige wegen des Neuschnees in rund 2500 Metern nicht mehr weiter. Die Bergrettung Ehrwald musste sie in einer dramatischen Rettungsaktion bergen.