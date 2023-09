Die spanische Zeitung „El Mundo“ druckte Rubiales‘ Verteidigung in voller Länge ab. Darin startet der 46-Jährige die Gegenoffensive. „Bei Gleichheit geht es um das gleiche Recht für alle“, so der Verbandsboss, der aber genau diese Gleichheit vermisse. Er fühle sich jedenfalls unfair behandelt, weil er ein Mann ist: „Ich habe das Gefühl, wegen meines Geschlechts zu Unrecht verurteilt worden zu sein.“ Seine Botschaft richte sich an „alle guten Menschen in unserem Land und über unsere Grenzen hinaus, einschließlich der Frauen, die wirklich angegriffen wurden und die meine volle Unterstützung und Verständnis haben: Hier geht es nicht um das Geschlecht, es geht um die Wahrheit.“